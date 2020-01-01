"Безмятежная хохотуха": Елена Кравец показала детское фото старшей дочери

Звезда "Студии Квартал 95" поздравила старшую дочь Марию с 17-летием.

Украинская актриса, звезда “Студии Квартал-95“ и участница “Танцев со звездами 2019“ Елена Кравец поделилась в соцсети архивным снимком своей старшей дочери Марии.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появилось детское фото, где еще маленькая Маша лежит на диване, закинув ноги на спинку. При этом девочка радостно улыбается.

Снимок Кравец опубликовала по случаю дня рождения дочери. Сегодня, 24 февраля, Маше исполняется 17 лет. Звездная мама пожелала ей чувствовать себя так, как на этом фото - “безмятежной хохотухой“.

“Твои взрослые фото сегодня легко найти в соцсетях, моя девочка. Ты бываешь на них разной: серьёзной и задумчивой, яркой и артистичной, уверенной и стеснительной. Но сегодня я хочу чтобы ты чувствовала себя так, как на этом фото- безмятежной хохотухой по поводу и без, подставляющей пяточки солнцу и своему прекрасному возрасту! Люблю тебя ещё до дня твоего рождения, Мешочек...) Мама“, - написала Елена Кравец.

Старшая дочь Елены Кравец Скриншот

Ранее Елена Кравец показала, как выглядела в детстве.

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