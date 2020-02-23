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Эмили Ратаковски впервые показала фото с тайной свадьбы

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Модель опубликовала редкие кадры в честь второй годовщины свадьбы.
Эмили Ратаковски впервые показала фото с тайной свадьбы
Эмили Ратаковски впервые показала фото с тайной свадьбы
instagram.com/emrata

В воскресенье, 23 февраля, известная американская модель, актриса и дизайнер британского происхождения Эмили Ратаковски и ее муж, продюсер и актер Себастьян Бир-Маклард отпраздновали вторую годовщину свадьбы. Пара поженилась в 2018 году в Нью-Йорке. Церемония прошла в кругу только самых близких людей.

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По случаю годовщины Эмили решила показать подписчикам фотографии и видео с тайной свадьбы. Судя по снимкам, модель появилась в зале суда в брючном костюме горчичного цвета и черной шляпе с сетчатой ​​вуалью. Возлюбленный Ратаковски был одет в светлый костюм.

“2 года назад в здании суда. 10 из 10, что я вышла бы замуж снова (и снова, и снова, и снова)“, - подписала одну из публикаций Эмили.

Свадьба Эмили Ратаковски
Свадьба Эмили Ратаковски
Скриншот

Свадьба Эмили Ратаковски
Свадьба Эмили Ратаковски
Скриншот

Свадьба Эмили Ратаковски
Свадьба Эмили Ратаковски
Скриншот

Напомним, ранее Эмили Ратаковски показала себя в подростком возрасте.

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivоna bigmir)net

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