Эмили Ратаковски впервые показала фото с тайной свадьбы

Модель опубликовала редкие кадры в честь второй годовщины свадьбы.

В воскресенье, 23 февраля, известная американская модель, актриса и дизайнер британского происхождения Эмили Ратаковски и ее муж, продюсер и актер Себастьян Бир-Маклард отпраздновали вторую годовщину свадьбы. Пара поженилась в 2018 году в Нью-Йорке. Церемония прошла в кругу только самых близких людей.

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По случаю годовщины Эмили решила показать подписчикам фотографии и видео с тайной свадьбы. Судя по снимкам, модель появилась в зале суда в брючном костюме горчичного цвета и черной шляпе с сетчатой ​​вуалью. Возлюбленный Ратаковски был одет в светлый костюм.

“2 года назад в здании суда. 10 из 10, что я вышла бы замуж снова (и снова, и снова, и снова)“, - подписала одну из публикаций Эмили.

Свадьба Эмили Ратаковски Скриншот

Свадьба Эмили Ратаковски Скриншот

Свадьба Эмили Ратаковски Скриншот

Напомним, ранее Эмили Ратаковски показала себя в подростком возрасте.

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