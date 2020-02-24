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День Валентина: Дочь Поляковой заинтриговала новыми отношениями

Комментариев: 2
Девушка показала цветок, который ей подарил неизвестный поклонник.

День Валентина: Дочь Поляковой заинтриговала новыми отношениями
День Валентина: Дочь Поляковой заинтриговала новыми отношениями
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной певицы Ольги Поляковой заинтриговала подписчиков новым фото. В Инстаграм 15-летняя Маша добавила снимок, сделанный в День Валентина. В кадре девушка позирует около одного из столичных ТРЦ, а неизвестный поклонник протягивает ей кремовую розу.

А как вы провели День Святого Валентина ? Лично я так , а кто держит розу не скажу 🤪, - подписала Маша.

День Валентина: Дочь Поляковой заинтриговала новыми отношениями
День Валентина: Дочь Поляковой заинтриговала новыми отношениями
instagram.com/mashapolyakova

Фолловеры тут же предположили, что у Маши - новые отношения - и написали об этом в комментариях. Также подписчики отметили, что девушка стала еще более очаровательной, чем раньше. 

Ранее мы писали, что Оксана Марченко умилила Сеть снимком с мамой.

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Теги: Маша Полякова, Оля Полякова, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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!  (аноним)  24.02.2020, 15:17
Оценка:  0
!
в 14 лет ОТНОШЕНИЯ? Насадка для мастурбации, а не отношения! п*и*з*дуй учиться и труселя сама себе постирай для начала! б*л*я*д**во мамкино!
ЖИД-ПАРАЗИТ    24.02.2020, 14:37
Оценка:  +1
ЖИД-ПАРАЗИТ
А почему БМ думает что нас интригуют некие отношения Жи.довских Бл.яядей?
Оно 2 килограмма пудры и крема на и мало и выглядит как муммия
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