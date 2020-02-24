Девушка показала цветок, который ей подарил неизвестный поклонник.

День Валентина: Дочь Поляковой заинтриговала новыми отношениями instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной певицы Ольги Поляковой заинтриговала подписчиков новым фото. В Инстаграм 15-летняя Маша добавила снимок, сделанный в День Валентина. В кадре девушка позирует около одного из столичных ТРЦ, а неизвестный поклонник протягивает ей кремовую розу.

А как вы провели День Святого Валентина ? Лично я так , а кто держит розу не скажу 🤪, - подписала Маша.

День Валентина: Дочь Поляковой заинтриговала новыми отношениями instagram.com/mashapolyakova

Фолловеры тут же предположили, что у Маши - новые отношения - и написали об этом в комментариях. Также подписчики отметили, что девушка стала еще более очаровательной, чем раньше.

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