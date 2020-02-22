Певица выставила видео, на котором танцует под .

Недотрога: Каменских показала, какие танцы исполняет дома instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских решила показать подписчикам свое танцевальное настроение в выходной. В Инстаграм артистка выставила видео, записанное дома. В кадре Настя, одетая в ярко-салатовый полупрозрачный корсет и черную юбку, танцует под трек Suicidal исполнителя YNW Melly. Певица грациозно двигается в такт песне. Судя по подписи, домашние танцы Каменских устроила в минувшее воскресенье.

Поклонникам понравилось видео - в комментариях многие отметили, что Настя снова похудела, а кое-кто пошутил на тему "спокойного" танцы Каменских - не в пример ее выступлениям на сцене:

Ох яка недотрога, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских появилась в клипе в пикантном наряде.

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