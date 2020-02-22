Певица MamaRika похвасталась фигурой в купальнике - видео

Украинская певица MamaRika запостила ролик с отдыха в Таиланде.

Украинская певица, участница “Фабрики звезд 3“ MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, порадовала поклонников новой публикацией в Сети. Артистка показала, как проводит отпуск в Таиланде.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала видео, где она идет по висячем мосту в купальнике салатового цвета. Снял ролик возлюбленный исполнительницы, участник “Лиги Смеха“ и КВН, капитан команды “Одесские Мансы“ Сергей Середа. В качестве музыкального сопровождения для видео MamaRika выбрала хит американской певицы Ланы Дель Рей “Young and Beautiful“.

“Так,проліски,шось ви тут розслабилися зовсім 🤨Мамка зря старалась чи шо?Ходила по тому стрьомному мосту і спину вигинала,шоб було сєксі?😂А ну бігом накидайте #💚 в коментах !Ну і про лайк не забудьте👆🏾 Ам вотчінг ю!😎“, - подписала MamaRika.

Подписчикам артистки понравилась ее свежая публикация. Многие отметили, что у звезды шикарная фигура.

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“Можеш написати пост про догляд за своєю фігурою? У тебе вона шик“, “Фігура шикарна“, “Фігура просто бомба ні в кого такої немає“, “Вийшло сєксі“, “Мамуню, не страшно було там ходити??? Але ефектно і справді“, “Розкішна! Що там казати!“, “Огніще! Мамка кастьор“, “Як Тобі не соромно викладати такий коротесенький відосік!!!“, - пишут в комментариях.

Ранее Певица MamaRika показала редкое фото со своей мамой.

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