Влад Яма показал пляжное фото с женой-красавицей
Известный украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма попрощался с отпуском в Майами пикантной фотографией. Артист опубликовал пляжный кадр.
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Так, на странице Влада в Инстаграм появился яркий снимок, где он лежит в серых шортах на мокром песке. А жена Ямы Лилиана в розовом спортивном купальнике прижалась к спине супруга. Отметим, что на снимке танцор позировал без бороды.
Судя по подписи фотография была сделана в день рождения жены Влада - 18 февраля. Этот день пара провела в компании своих близких друзей - презерки Олимпийских игр, гимнастки Анны Бессоновой и фитнес-тренера Дмитрия Момота.
Ранее Влад Яма показал забавное видео с женой-именинницей.
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