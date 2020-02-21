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Умилительно: Маленькая дочь Аксельрода поддержала папу на Евровидении - видео

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Дочь Дэвила аксельрода и Елены Мозговой пожелала отцу победы в конкурсе .

Умилительно: Маленькая дочь Аксельрода поддержала папу на Евровидении - видео
Умилительно: Маленькая дочь Аксельрода поддержала папу на Евровидении - видео
facebook.com/olenamozgova1

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Украинская продюсер, певица Елена Мозговая показала умилительное видео с 5-летней дочерью Соломией, на котором малышка поддерживает своего папу Дэвида Аксельрода перед финалом нацотбора Евровидения.

Ролик появился в Телеграм-канале телеведущей Соломии Витвицкой.

Участники волнуются и готовятся!
А болельщики болеют за любимых исполнителей!
В Davida Axelroda есть сразу две самые горячие болельщицы, - написала ведущая.

В кадре девочка улыбается на руках у мамы и говорит отцу, что он у нее самый-самый:

Папа, ты лучший, и я тебя люблю, - умилительно говорит на камеру Соломия.

Напомним, что финал нацотбора песенного конкурса Евровидение-2020 состоится завтра, 22 февраля. 

Дочка Дэвида Аксельрода - поддержка
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Ранее мы писали, что Дэвид Аксельрод попал в скандал перед финалом нацотбора на Евровидение-2020.

 

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Теги: Дэвид Аксельрод, Евровидение, Елена Мозговая, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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