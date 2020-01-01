Джессика Симпсон показала, как подросла ее младшая дочь Берди

Знаменитость опубликовала фото с 11-месячной дочерью.

Американская актриса, певица и мама троих детей Джессика Симпсон запостила новое семейное фото. 39-летняя знаменитость показала подросшую младшую дочь Берди.

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На своей странице в Инстаграм Джессика опубликовала черно-белый кадр, где она держит малышку на руках. В описании к снимку артистка написала, что не может поверить в то, что девочке уже исполнилось 11 месяцев. Напомним, что Берди появилась на свет 19 марта 2019 года.

“Этой вкусной Берди - 11 месяцев!!! Я даже не могу поверить, как быстро идет время, но когда я думаю об этом, я говорю: “Господи, я так много сделала за год!!!“, - написала звездная мама.

Джессика Симпсон Скриншот

Напомним, ранее Джессика Симпсон призналась, что едва не умерла после пластики.

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