"Я счастлива быть украинкой": Alyona Alyona поделилась патриотическим постом

Известная украинская рэперша призналась, что гордится своей страной.

Популярная украинская рэп и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona порадовала поклонников патриотической публикацией. Звезда рассказала, почему ей нравится быть украинкой.

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Так, на своей странице в Инстаграм певица отметила, что чувствует себя счастливой от того, что может разговаривает на украинском языке, слушать украинские песни и носить украинскую одежду. Кроме того, исполнительница заявила, что она рада, что выросла на украинских полях, и что снимает клипы в украинских горах.

“Рада, що я Українка. Ми така нація....знаєте, інколи й словами не скажеш, але хочеться. Бо я щаслива бути українкою. Щаслива, що виросла на цих полях, кисла жабою в цих водах, збирала гриби в цих лісах, знімала кліп в цих горах, слухала шум хвиль цих морів... Щаслива говорити українською, качатися під сотні українських пісень, носити український одяг, користуватися речами українських розробників, дивитися українське кіно...“

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Также Alyona Alyona, что ей нравится ее окружение, несмотря на то, что множество людей разговаривает на русском языке или на суржике. Певица отметила, что ее команда состоит из жителей разных городов Украины, в том числе с Донбасса и Крыма.

“Щаслива бути в тому оточенні, де я є. І нехай воно розмовляє російською мовою, нехай слухає американську музику, грає на африканських інструментах, використовує європейську техніку, їздить на автомобілях з різних країн світу...але робить все для розвитку культури України саме через музичний сегмент. В моїй команді є люди з різних куточків України. Наприклад, @vanek.klimenko - зі столиці, @staschornyy - з Тернополя, @elinapanika - з Харкова, @innervisionphoto - з Кіровоградщини, @tanya_papuga - з Вінниці, @ragga_jagga - з Луганська, @anyavelosipedova і @ekspertio - з Криму. Кожен з нас володіє своїм суржиком, традиціями, спогадами, кожен має свої життєві обставини - чому ми опинилися всі тут, що нам довелося залишити, якими є наші стремління“.

Кроме того, рэперша высказалась об украинцах, которые сейчас живут за границей.

“А є ті, хто вирiшив не залишатися тут. Зараз, маючи багато концертів закордоном, я стрічаю українців скрізь - всі прагнуть поспілкуватися українською, щось розпитують... І кожен з них не може зрозуміти, як то я в Україні сягла успіху. А я посміхаюся, бо згадую, як мене кликали глядіти дітей закордоном. І де б я тепер була, якби поїхала? Хто зна. Щаслива, що Україна має безліч перспектив для кожного“.

В конце публикации Alyona Alyona заявила, что гордится тем, как наша страна изменилась за последние 10 лет.

“Та й взагалі, за останні 10 років світобачення українця змінилося. Ми стали прогресивнішими, відкритішими, ми почали розквітати, вірити в себе і в людей, дбати про природу, давати більше дітям, працювати над собою. Мені доводиться багато розповідати про Україну закордоном і я так кайфую, говорячи як багато краси на нашій землі, які люди на ній живуть, чим займаються, а головне, що ми - прогресуюча країна, що славиться не тільки політикою, війною та спортом. Ми творимо історію тепер і тільки від нас залежить, якими будуть наступні 10 років. Любіть Україну“.

Alyona Alyona Скриншот

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