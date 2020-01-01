Тренер "Зважених" запостила нежное фото и написала, что думает о своем возрасте.

"Кто думает о цифрах?": Марина Боржемская написала трогательный пост о 40-летии instagram.com/uzelkova.marina/

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Тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская очаровала Сеть новым постом, посвященным ее Дню рождения. В Инстаграм звездная тренер добавила нежное фото с розовой орхидеей - Марина позирует с закрытыми глазами и счастливой улыбкой. В подписи к фото Боржемская написала свои ощущения от новой цифры в паспорте - сегодня ей исполнилось 40 лет.

40 лет😉 Но, кто думает о цифрах, если сын говорит, что тебе всегда 19-ть😅😍🤗😘 И я не собираюсь спорить ни секунды! Ведь чувствую я себя именно на этот возраст👆❤️ По-детски наивной, слегка взбалмошной, уверенной в себе и бесконечно любящей жизнь. Но, к своим сорока я научилась наконец - то принимать комплименты, не переживать, что могу быть кому-то неугодна, разбираться в людях, верить в чудеса. Всему этому я научилась фактически за последний год, но, это уже другая история🤫, - написала Марина.

Кроме того, Боржемская поблагодарила своих родных и близких людей, которые влияют на ее жизнь

А сегодня я хочу сказать, что благодарна Богу за всё, что было, есть и будет в моей жизни🙏! За тех людей, которые рядом со мной! За мамочку и папочку, за моих невероятных деток! За сестричку, братика и его жену, за моих племянников! За всех друзей, которые рядом, поддерживают и берегут меня! За мою команду инстажурнала и семью боржемят, которая с каждым месяцем растёт 👆 Вы все, - моё главное сокровище, которое дороже всех денег и благ мира! Шлю вам всем лучи моего солнца☀️! Крепко обнимаю и берегу ваши улыбки в шкатулке моего сердца❤️!

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А ещё хочу выразить вам всем , мои дорогие смотрители блога, огромную благодарность, что участвуете в моей жизни, мне всегда хочется делиться с Вами самыми первыми новостями и событиями💘! Обнимаю вас всех, мои любимые💫🙌! - написала Марина.

"Кто думает о цифрах?": Марина Боржемская написала трогательный пост о 40-летии instagram.com/uzelkova.marina/

Пост заработал множество лайков и искренних поздравлений с праздником.

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