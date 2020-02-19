Пользователи Сети раскритиковали танцы певицы TAYANNA - видео

Подписчики Татьяны Решетняк (TAYANNA) раскритиковали ее новую публикацию.

Популярная украинская исполнительница TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, поделилась в соцсети танцевальным видео.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала ролик, где в синем костюме и на каблуках танцует в зале. Однако, не всем пользователям Сети понравились движения певицы.

“Почему это выдригивание начали называть танцем!?! Как будто по пьяне и встать на ноги не могут!!!“, “Не знаю почему, но если честно, мне совсем не секси,или не тот ракурс или одежда не та...“, “Мала, це вогонь“, “Лучше бы я этого не видела:((( Таяночка, нууу жопки нет, цици маленькие... всё как то сухо и не сексуально“, “Танці з зірками і пів шоубізу нервово кусають лікті“, “Як Ніколь Шерзінгер у кліпі Wet“, - поделились своим мнением подписчики TAYANNA.

Ранее TAYANNA показала, как выглядела в школьные годы.

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