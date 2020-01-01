Андрей Потапенко покорил подписчиков стильным образом.

Слишком модный: Сын Потапа и Горовой очаровал Сеть новыми фото instagram.com/potapchiq

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Сын украинского продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) в последнее время стал привлекать внимание публики. Так недавно Андрей вместе с отцом провел один из эфиров программы “Танцы со звёздами“, а также стал героем познавательной программы о Чернобыльской трагедии.

К тому же, парень - само очарование и каждые новые фото в Сети неизменно получают одобрение и внимание публики. У Потапенко-младшего есть свои странички в соцсетях - и он активно делится новыми снимками. Так, недавно Андрей добавил фото в спортивном аутфите, на которых видно, что парень очень подрос и возмужал.

Слишком модный: Сын Потапа и Горовой очаровал Сеть новыми фото instagram.com/potapchiq

Подписчики написали в комментариях, что Андрей отлично выглядит, а певица Мишаль Андраде назвала его “модным“.

Ранее мы писали, что Потап показал, как проводит выходные с сыном.

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