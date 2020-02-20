Певица выставила фото в непривычном наряде с оригинальной кепкой.

Черная пантера: В Сети оценили стильный образ Насти Каменских instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских, которая недавно появилась в ярком откровенном образе в новом клипе на песню Lollipop, показала подписчикам стильный повседневный аутфит. Похоже, весна подтолкнула Настю на эксперименты с нарядами - и девушка с удовольствием показала подписчикам их результат.

В Инстаграм Каменских добавила фото в кожаных брюках и футболке, поверх которой надет свитшот, а изюминкой образа стала кепка с оригинальным принтом.

Черная пантера - подписала снимок Настя.

Черная пантера: В Сети оценили стильный образ Насти Каменских instagram.com/kamenskux/

Всего за час в Сети снимок собрал несколько десятков тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Настя Каменских удивила Сеть своей худобой.

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