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Неожиданно: Анна Седокова впервые сделала челку - видео

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Певица Анна Седокова решила кардинально сменить имидж.
Неожиданно: Анна Седокова впервые сделала челку - видео
instagram.com/annasedokova

Бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“, певица Анна Седокова похвасталась в соцсети очередным экспериментом со своей внешностью. Артистка решила кардинально сменить имидж.

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На своей странице в Инстаграм Анна рассказала фанам, что впервые решила сделать челку. Кроме того, исполнительница опубликовала ролик, в котором звездный стилист Седоковой показывает, как правильно делать укладку.

“Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись 🤪, но у меня впервые в жизни настоящая моя #Челка!!!!! Как ее правильно уложить и подстричь в этом видео от @rudishin_mykhailo“, - подписала видео Анна Седокова.

Ранее Анна Седокова сняла в клипе нового бойфренда.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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