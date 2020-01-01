Екатерина Репяхова сообщила, что они с женихом стали героями тв-программы и показала нежный аутфит .

Свадебный образ: Молодая невеста Виктора Павлика показала свежие фото instagram.com/repyahovakate

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Молодая невеста украинского исполнителя 54-летнего Виктора Павлика, которая недавно призналась, что они уже выбрали дату свадьбы, поделилась новыми фото с любимым. В Инстаграм 25-летняя Екатерина Репяхова добавила снимок, на котором позирует рядом с Павликом за столиком в ресторане, из окна которого открывается вид на речку Днепр. Павлик позирует с бокалом вина и обнимает Катю. В подписи к фото Репяхова объяснила, что этот кадр - со съемок передачи на телеканала СТБ.

Мы сегодня снимались для канала СТБ, в рубрике: “битва между мужчиной и женщиной”. Нам задавали одинаковые вопросы по отдельности.

ВП мои ответы не слышал, а я его ответы слышала за кадром, уже после того, как ответила на свои.

Вывод такой: мы слишком хорошо друг друга знаем😅, - написала Екатерина.

Свадебный образ: Молодая невеста Виктора Павлика показала свежие фото instagram.com/repyahovakate

Также девушка добавила несколько фото с Сториз - кадры сделаны, судя по всему, перед записью программы. Видимо, находясь в предвкушении скорого торжества, Катя назвала свой образ “свадебным“.

Свадебный образ: Молодая невеста Виктора Павлика показала свежие фото instagram.com/repyahovakate

Свадебный образ: Молодая невеста Виктора Павлика показала свежие фото instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова показала фото в свадебном платье.

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