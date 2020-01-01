Илона Гвоздева призналась, что с ярким макияжем чувствует себя более уверенно .

Красная помада: Тренер "Танцев со звездами" поразила ярким образом instagram.com/ilonagvozdeva

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Тренер шоу “Танцы со звездами“ хореограф Илона Гвоздева, которая в 9 сезоне проекта была партнершей Владимира Остапчука, поразила сменой имиджа. В Инстаграм Илона выставила фото с ярко-красной помадой и отметила, что такой мейкап добавляет ей уверенности. Хореограф позирует на сиденье авто, одетая в светлый пуловер и бежевое пальто. Образ дополнили гладко причесанные волосы.

Сегодня мое настроение «Красная помада», готова покорять Киев✌️

Ещё год назад думала,что такой цвет помады делает меня вульгарной🤪🧐, а сегодня поняла,что добавляет уверенности во взгляде и подчеркивает мой цвет глаз😍

Девчонки,вы сегодня с какой помадой? - написала Гаоздева.

Красная помада: Тренер "Танцев со звездами" поразила ярким образом instagram.com/ilonagvozdeva

Подписчики Илоны похвалили яркий образ и отметили, что девушка действительно выглядит более уверенной и яркой.

Шла на экспресс-пакет, а получила свадебный образ, - написала Екатерина.

Ранее мы писали, как развод Остапчука повлиял на жизнь Гвоздевой.

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