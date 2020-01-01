Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Красная помада: Тренер "Танцев со звездами" поразила ярким образом

Комментариев: 0
Илона Гвоздева призналась, что с ярким макияжем чувствует себя более уверенно .

Красная помада: Тренер
Красная помада: Тренер "Танцев со звездами" поразила ярким образом
instagram.com/ilonagvozdeva

Читай также: Влад Яма показал забавное видео с женой-именинницей

Тренер шоу “Танцы со звездами“ хореограф Илона Гвоздева, которая в 9 сезоне проекта была партнершей Владимира Остапчука, поразила сменой имиджа. В Инстаграм Илона выставила фото с ярко-красной помадой и отметила, что такой мейкап добавляет ей уверенности. Хореограф позирует на сиденье авто, одетая в светлый пуловер и бежевое пальто. Образ дополнили гладко причесанные волосы. 

Сегодня мое настроение «Красная помада», готова покорять Киев✌️
Ещё год назад думала,что такой цвет помады делает меня вульгарной🤪🧐, а сегодня поняла,что добавляет уверенности во взгляде и подчеркивает мой цвет глаз😍
Девчонки,вы сегодня с какой помадой? - написала Гаоздева.

Красная помада: Тренер
Красная помада: Тренер "Танцев со звездами" поразила ярким образом
instagram.com/ilonagvozdeva

Подписчики Илоны похвалили яркий образ и отметили, что девушка действительно выглядит более уверенной и яркой.

Шла на экспресс-пакет, а получила свадебный образ, - написала Екатерина.

Ранее мы писали, как развод Остапчука повлиял на жизнь Гвоздевой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Илона Гвоздева, макияж, красная помада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь