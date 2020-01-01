45-летняя певица и модельер стала героиней греческого Vogue.

Виктория Бекхэм позировала в смелых образах для глянца instagram.com/victoriabeckham

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Британская певица и дизайнер одежды Виктория Бекхэм - одна из тех женщин, которые с возрастом становятся только краше. Такой вывод можно сделать, посмотрев новую фотосессию 45-летней красотки для мартовского номера греческого Vogue.

Фото Виктория добавила в свой Инстаграм. Сразу два снимка стали обложкой известного журнала. В кадре знаменитость позирует в костюме шоколадного цвета из весенне-летней коллекции 2020 своего бренда Victoria Beckham, а также в платье синего цвета с высоким разрезом на бедре от греческого Zeus + Δione. Оба аутфита смотрятся на звезде невероятно сексуально.

Виктория Бекхэм позировала в смелых образах для глянца instagram.com/victoriabeckham

В подписи к фото Виктория поблагодарила Vogue- Греция. а также знаменитого британского фотографа Алекси Любомирские, под руководством которого проходила съемка.

Виктория Бекхэм позировала в смелых образах для глянца instagram.com/victoriabeckham

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Несмотря на то, что все образы Виктории для Vogue выглядят великолепно, самым ярким и пикантным, пожалуй, стал еще один наряд из коллекции модного дома Victoria Beckham сезона весна-лето 2020. В коротеньких сатиновых мини-шортах и ​​объемной фиолетовой блузке с рюшами звезда выглядит потрясающе.

Виктория Бекхэм позировала в смелых образах для глянца instagram.com/victoriabeckham

Ранее мы писали, что эпатажная греческая модель София Хаджипантели украсила обложку глянца.

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