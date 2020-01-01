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"Как школьница": Анна Седокова удивила новым имиджем

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Экс-"ВИА Гра" похвасталась переменами во внешности.
"Как школьница": Анна Седокова удивила новым имиджем
"Как школьница": Анна Седокова удивила новым имиджем
instagram.com/annasedokova

Украинская исполнительница, бывшая участница “ВИА Гры“ Анна Седокова, которая сейчас строит карьеру в России, поделилась с поклонниками свежим кадром в обновленном имидже.

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На странице певицы в Инстаграм появилась фотография, где она запечатлена в стильном и молодежном образе. Анна позирует со множеством косичек в теплом свитере серого цвета. На ее лице яркий макияж с акцентом на брови и губы. В описании к снимку Седокова поинтересовалась у фанов, заметили ли они, что в ней изменилось.

Анна Седокова
Анна Седокова
Скриншот

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Поклонники артистки принялись активно отгадывать, что в ее внешности поменялось. “Ты стала как школьница“, “Цвет глаз)“, “Мне так нравится этот стиль!!“, “Фотошопа ещё больше?“, “Глаза. Грустные стали“, “Нос“, “Ой как круто тебе !)))))“, “Беременна“, “Губы больше стали)“, “Похудела!“, “Линзы голубые и косички“, - пишут в комментариях.

Ранее Анна Седокова сняла в клипе нового бойфренда.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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