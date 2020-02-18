Влад Яма показал забавное видео с женой-именинницей

Украинский танцор Влад Яма поздравил жену Лилиану с днем рождения.

Украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился в соцсети свежим роликом с отдыха в Майами. Новую публикацию артист обнародовал 18 февраля по случаю дня рождения жены Лилианы.

Читай также: “Хотел, чтобы ей было хорошо“: Влад Яма исполнил мечту жены

Так, на странице Влада в Инстаграм появилось веселое видео, где именинница развлекается на детских аттракционах. К посту Яма добавил забавную и в тоже время трогательную подпись.

“С Днем Рождения!!!🤗 @liliya_yama Люблю Тебя от Майами до Запорожья и обратно!!!!!!!!!!!!😘🥰😍“, - написал танцор.

Напомним, ранее Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.