Влад Яма показал забавное видео с женой-именинницей
Украинский танцор Влад Яма поздравил жену Лилиану с днем рождения.
Украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился в соцсети свежим роликом с отдыха в Майами. Новую публикацию артист обнародовал 18 февраля по случаю дня рождения жены Лилианы.
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Так, на странице Влада в Инстаграм появилось веселое видео, где именинница развлекается на детских аттракционах. К посту Яма добавил забавную и в тоже время трогательную подпись.
“С Днем Рождения!!!🤗 @liliya_yama Люблю Тебя от Майами до Запорожья и обратно!!!!!!!!!!!!😘🥰😍“, - написал танцор.
Напомним, ранее Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона.
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