Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бритни Спирс получила травму ноги - СМИ

Комментариев: 1
В Сеть попали фото звезды в медицинской ботинке .

Бритни Спирс серьезно травмировалась - СМИ
Бритни Спирс серьезно травмировалась - СМИ
instagram.com/britneyjean_spears

Читай также: “Пацанка“ сломала руку в первый день проекта

Американская певица 38-летняя Бритни Спирс, которая была мега популярной в конце 1990-х-начале 2000-х, травмировала ногу. Об этом написали интернет-СМИ, основываясь на фото папарацци, которое на днях попало в Сеть. В кадре Бритни идет по улице в специальном фиксирующем ботинке. Поскольку Спирс передвигается без посторонней помощи, то травма, судя по всему, не очень опасна. 

К слову, эпатажная звезда выбрала для прогулки весьма откровенный образ - папарацци ее “словили“ в коротких светлых шортах и кроп-топе без белья.
Также на фото видно, что поп-идол 2000-х снова набрала в весе - возможно, травма ноги у звезды уже давненько и Бритни пришлось забросить свои постоянные тренировки.

Фото, сделанное папарацци
Фото, сделанное папарацци
instagram.com/peopletalkru

Ранее мы писали, что Бритни Спирс показала тренировку на воздухе. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Бритни Спирс, травма, болезни звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.02.2020, 11:52
Оценка:  0
гость
кто это?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь