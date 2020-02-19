Бритни Спирс получила травму ноги - СМИ

В Сеть попали фото звезды в медицинской ботинке .

Бритни Спирс серьезно травмировалась - СМИ instagram.com/britneyjean_spears

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Американская певица 38-летняя Бритни Спирс, которая была мега популярной в конце 1990-х-начале 2000-х, травмировала ногу. Об этом написали интернет-СМИ, основываясь на фото папарацци, которое на днях попало в Сеть. В кадре Бритни идет по улице в специальном фиксирующем ботинке. Поскольку Спирс передвигается без посторонней помощи, то травма, судя по всему, не очень опасна.

К слову, эпатажная звезда выбрала для прогулки весьма откровенный образ - папарацци ее “словили“ в коротких светлых шортах и кроп-топе без белья.

Также на фото видно, что поп-идол 2000-х снова набрала в весе - возможно, травма ноги у звезды уже давненько и Бритни пришлось забросить свои постоянные тренировки.

Фото, сделанное папарацци instagram.com/peopletalkru

Ранее мы писали, что Бритни Спирс показала тренировку на воздухе.

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