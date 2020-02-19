Кайя Гербер выставила в Сеть фото без одежды.

18-летняя дочка Синди Кроуфорд обнажилась и показала тату instagram.com/kaiagerber

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Дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя Кайя Гербер, видимо, решила поддержать своего старшего брата манекенщика Пресли, который на днях получил огромную порцию критики за новое тату на лице. Кайя выставила в Инстаграм фото, на котором позирует голой до пояса, демонстрируя несколько мелких татуировок-надписей, разбросанных по всему телу. Грудь девушка прикрывает руками. Волосы Кайи гладко причесаны на косой пробор. Снимок модель подписала коротко:

Эльф, - написала Кайя.

18-летняя дочка Синди Кроуфорд обнажилась и показала тату instagram.com/kaiagerber

Ранее мы писали, что Кайя Гербер показала откровенное фото.

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