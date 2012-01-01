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Солистка KAZKA призналась, каков ее идеальный вес

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Александра Зарицкая призналась, что не всегда принимала себя такой, как есть, но дело не в весе .

Солистка KAZKA призналась, каков ее идеальный вес
Солистка KAZKA призналась, каков ее идеальный вес
instagram.com/kazka.band

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Фронтвумен популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, что никогда не весила менее 80 кг., а сейчас активно худеет. Об этом девушка сообщила в интервью Славе Демину в эфире передачи “Слава +“, которая выходит на YouTube-канале “Люкс ФМ“.

На вопрос ведущего, любит ли Зарицкая  свою внешность на все 100 %, Саша отметила, что нет, подчеркнув, что это связано не только с весом.

Это проблема 99% людей - неуверенность в себе, гонка за идеальным телом, - подчеркнула Зарицкая.

По поводу своего “идеального“ веса Саша сказала, что это 80 кг. и подчеркнула, что меньше никогда не весила. Сейчас девушка, по ее словам, стремится к этой самой идеальной отметке.

К теме о внешности Саша добавила, что наконец-то пришло время людей с нестандартной, а значит и интересной внешностью.

Мы живем в мире, где можно быть любым, - считает она.

Зарицкая привела в пример победителей премии MTV 2012 года - и подчеркнула, что с тех пор многое изменилось.

Бритни Спирс, Рианна, Шакира - все такие худенькие, классные. И возьмите MTV-2020 - Lizzo, которая весит 140 кг, темнокожий рэпер-гей - все супер-фрики и все классные, - сказала Саша.

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Напомним, что фронтвумен KAZKA Александра Зарbцкая в 2014 году была участницей шоу “Голос страны“ в команде певицы Ани Лорак, которая на тот момент еще жила в Украине. В 2017-м Зарицкая стала солисткой группы Kazka, созданной Валерием Никитиным. В коллективе вместе с Сашей играют Дмитрий Мазуряк (свирель) и Никита Будаш (мультиинструменталист).

Ранее мы писали, каких звезд зажег “Голос“. 

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Теги: KAZKA, Александра Зарицкая, вес, идеальный вес
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Источник: IVONА bigmir)net

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