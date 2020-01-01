Невероятно хороша: Мать супермоделей Хадид появилась на публике в стильном образе
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Мать супермоделей сестер Хадид 56-летняя Иоланда засветилась в потрясающе красивом образе на показе, в котором участвовала ее старшая дочь - Джиджи. Снимки появились в Инстаграм у матери и дочки. В Кадре Иоланда в светлом брючном костюме и полусапожках на шпильке сидит напротив Джиджи Хадид, одетой в той же цветовой гамме но в кардинально другом стиле. На втором фото мать нежно тянется к щеке дочери для поцелуя.
Бекстейджи удивительного шоу @burberry с моей большой любовью ...... Поздравляю @ riccardotisci17 за волшебство, которое вы создали со старым брендом, который теперь молод, интересен и желателен для ВСЕХ ..... Я Ваш новый фанат №1, - написала бывшая манекенщица Иоланда.
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К слову, Иоланда Хадид потрясающе выглядит в своем возрасте - и с удовольствием фотографируется со своими звездными дочерьми. Так, около месяца назад Белла и Джиджи позировали рядом с мамой в ее День рождения.
А в рождественские праздники яркие фото дополнил еще и сын Иоланды и брат девушек - также манекенщик и музыкант 20-летний Анвар Хадид.
Ранее мы писали, что Беллу Хадид назвали девушкой с самыми красивыми чертами лица.
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