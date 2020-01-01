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Невероятно хороша: Мать супермоделей Хадид появилась на публике в стильном образе

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56-летняя мать моделей Беллы и Джиджи Хадид засветилась на показе мод.

Невероятно хороша: Мать супермоделей Хадид появилась на публике в стильном образе
Невероятно хороша: Мать супермоделей Хадид появилась на публике в стильном образе
instagram.com/yolanda.hadid

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Мать супермоделей сестер Хадид 56-летняя Иоланда засветилась в потрясающе красивом образе на показе, в котором участвовала ее старшая дочь - Джиджи. Снимки появились в Инстаграм у матери и дочки. В Кадре Иоланда в светлом брючном костюме и полусапожках на шпильке сидит напротив Джиджи Хадид, одетой в той же цветовой гамме но в кардинально другом стиле. На втором фото мать нежно тянется к щеке дочери для поцелуя.

Бекстейджи удивительного шоу @burberry с моей большой любовью ...... Поздравляю @ riccardotisci17 за волшебство, которое вы создали со старым брендом, который теперь молод, интересен и желателен для ВСЕХ ..... Я Ваш новый фанат №1, - написала бывшая манекенщица Иоланда.

Иоланда и Джиджи
Иоланда и Джиджи
instagram.com/yolanda.hadid

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К слову, Иоланда Хадид потрясающе выглядит в своем возрасте - и с удовольствием фотографируется со своими звездными дочерьми. Так, около месяца назад Белла и Джиджи позировали рядом с мамой в ее День рождения.

Иоланда Хадид с дочерьми
Иоланда Хадид с дочерьми
instagram.com/yolanda.hadid

А в рождественские праздники яркие фото дополнил еще и сын Иоланды и брат девушек - также манекенщик и музыкант 20-летний Анвар Хадид. 

Иоланда с детьми
Иоланда с детьми
instagram.com/yolanda.hadid

Ранее мы писали, что Беллу Хадид назвали девушкой с самыми красивыми чертами лица. 

 

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