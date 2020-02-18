В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV
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Певице MARUV, у которой в начале января 2020 из авто похитили ценные вещи, вернули часть украденного. Об этом написали на официальных страницах нацполиции в соцсетях. Также в публикации показали фото найденных вещей. Так, на снимках видны кольца и декоративная ложечка.
На снимках также присутствует сама MARUV, пишущая заявление.
Сегодня, 17 февраля, следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, другое имущество вернут владелице после проведения экспертиз. Напомним 11 января на улице Богдана Хмельницкого неизвестный разбил стекло в авто и похитил вещи певицы. Впоследствии столичные правоохранители задержали подозреваемого и изъяли у него большую часть похищенных вещей. Задержанным оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения, - говорится в сообщении пресс-службы.
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Кроме того, на странички Нацполиции добавили видео с MARUV. Артистка в кадре высказала благодарность правоохранительным органам, а подписчикам посоветовала быть более осмотрительными.
Напомним, что весь ущерб от обрабления артистка оценила в 2, 4 млн. гривен. Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что MARUV показала горячую фотосессию в купальнике.
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