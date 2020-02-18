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В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV

Комментариев: 6
Артистке вернули часть драгоценностей и дорогую ложечку .

В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV
В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV
instagram.com/maruvofficial

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Певице MARUV, у которой в начале января 2020 из авто похитили ценные вещи, вернули часть украденного. Об этом написали на официальных страницах нацполиции в соцсетях. Также в публикации показали фото найденных вещей. Так, на снимках видны кольца и декоративная ложечка.

На снимках также присутствует сама MARUV, пишущая заявление.

В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV
В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV
facebook.com/UA.KyivPolice

Сегодня, 17 февраля, следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, другое имущество вернут владелице после проведения экспертиз. Напомним 11 января на улице Богдана Хмельницкого неизвестный разбил стекло в авто и похитил вещи певицы. Впоследствии столичные правоохранители задержали подозреваемого и изъяли у него большую часть похищенных вещей. Задержанным оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения, - говорится в сообщении пресс-службы.

В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV
В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV
facebook.com/UA.KyivPolice

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Кроме того, на странички Нацполиции добавили видео с MARUV. Артистка в кадре высказала благодарность правоохранительным органам, а подписчикам посоветовала быть более осмотрительными. 


Напомним, что весь ущерб от обрабления артистка оценила в 2, 4 млн. гривен. Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что MARUV показала горячую фотосессию в купальнике. 

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Теги: ограбление, MARUV, кража, полиция
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (6)
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pусский  (аноним)  18.02.2020, 17:01
Оценка:  0
pусский
Знаю, что трусливые хахлы прятались в тылу, пока русские мочили войска Вермахта, но почему бы не съездить на халяву? Авось, и ВСУ научатся у ветеранов, как воевать, а то их вечно писдят на Донбассе...
гость  (аноним)  18.02.2020, 16:36
Оценка:  -1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Намедни, уе.б.ан Рабинович, из ОПГ "За життя", предложил съездить к кацапским выблядкам на так называемый "День победы"! Мразь жидовская, паскуда!
гость  (аноним)  18.02.2020, 16:35
Оценка:  -1
гость
Жителям Поморья могут разрешить собирать водоросли, после шторма!
После снятия запрета на сбор валежника, это реально - всталискален, дедываевале!
Теперь кацапы заживут, как сыр в масле!!!
гость  (аноним)  18.02.2020, 16:34
Оценка:  -1
гость
Ну, теперь она может съеб...вать на кацапстан и не трахать нам мозги своей куйней?
pусский  (аноним)  18.02.2020, 16:09
Оценка:  -1
pусский
Наверное, на Украине охуительная полиция!
Сосися  (аноним)  18.02.2020, 16:03
Оценка:  -1
Сосися
Анальную пробку вернули?
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