Артистке вернули часть драгоценностей и дорогую ложечку .

В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV instagram.com/maruvofficial

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Певице MARUV, у которой в начале января 2020 из авто похитили ценные вещи, вернули часть украденного. Об этом написали на официальных страницах нацполиции в соцсетях. Также в публикации показали фото найденных вещей. Так, на снимках видны кольца и декоративная ложечка.

На снимках также присутствует сама MARUV, пишущая заявление.

В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV facebook.com/UA.KyivPolice

Сегодня, 17 февраля, следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, другое имущество вернут владелице после проведения экспертиз. Напомним 11 января на улице Богдана Хмельницкого неизвестный разбил стекло в авто и похитил вещи певицы. Впоследствии столичные правоохранители задержали подозреваемого и изъяли у него большую часть похищенных вещей. Задержанным оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения, - говорится в сообщении пресс-службы.

В Полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV facebook.com/UA.KyivPolice

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Кроме того, на странички Нацполиции добавили видео с MARUV. Артистка в кадре высказала благодарность правоохранительным органам, а подписчикам посоветовала быть более осмотрительными.



Напомним, что весь ущерб от обрабления артистка оценила в 2, 4 млн. гривен. Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что MARUV показала горячую фотосессию в купальнике.

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