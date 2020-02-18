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Леди Гага показала новое фото с бойфрендом

Комментариев: 1
Роман Леди Гагы и Майкла Полански стремительно развивается.
Леди Гага показала новое фото с бойфрендом
Леди Гага показала новое фото с бойфрендом
Getty Images

Совсем недавно в СМИ появилась новость о новом романе американской певицы и актрисы Леди Гаги. Информация оказалась правдивой, ведь уже спустя несколько дней сама артистка подтвердила слухи, опубликовав первое совместное фото с возлюбленным, миллионером Майклом Полански.

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А сегодня, 18 февраля, 33-летняя знаменитость разместила в Инстаграм очередной романтический кадр с богатым бойфрендом. На свежем кадре влюбленные позируют в обнимку на фоне моря и заката. Гага решила оставить новое фото без подписи.

Леди Гага показала новое фото с бойфрендом
Леди Гага показала новое фото с бойфрендом
Скриншот

Напомним, ранее Леди Гага прокомментировала роман с Брэдли Купером.

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Теги: Леди Гага
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  18.02.2020, 15:28
Оценка:  0
pусский
У ней в пизде весь мир побывал, НЕ ВЕРЮ!
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