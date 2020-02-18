Роман Леди Гагы и Майкла Полански стремительно развивается.

Совсем недавно в СМИ появилась новость о новом романе американской певицы и актрисы Леди Гаги. Информация оказалась правдивой, ведь уже спустя несколько дней сама артистка подтвердила слухи, опубликовав первое совместное фото с возлюбленным, миллионером Майклом Полански.

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А сегодня, 18 февраля, 33-летняя знаменитость разместила в Инстаграм очередной романтический кадр с богатым бойфрендом. На свежем кадре влюбленные позируют в обнимку на фоне моря и заката. Гага решила оставить новое фото без подписи.

Леди Гага показала новое фото с бойфрендом Скриншот

Напомним, ранее Леди Гага прокомментировала роман с Брэдли Купером.

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