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Анна Ризатдинова призналась, какие у нее отношения с Александром Прохоровым

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Украинская гимнастка рассказала, свободно ли ее сердце.
Анна Ризатдинова призналась, какие у нее отношения с Александром Прохоровым
Анна Ризатдинова призналась, какие у нее отношения с Александром Прохоровым
instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр и финалистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова решила ответить на вопросы своих подписчиков.

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Так, в Инстаграм в разделе Сторис спортсменка откровенно рассказала о личной жизни. На вопрос об отношениях с партнером по шоу, Анна ответила, что Александр Прохоров не до нее, ведь он слишком занят. К тому же, Ризатдинова добавила, что у них только танцевальные отношения.

Инстаграм Анны Ризатдиновой
Инстаграм Анны Ризатдиновой
Скриншот

Инстаграм Анны Ризатдиновой
Инстаграм Анны Ризатдиновой
Скриншот

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Также гимнастка показала, кем занято ее сердце. Звезда опубликовала снимок сына Романа от Александра Онищенко.

Инстаграм Анны Ризатдиновой
Инстаграм Анны Ризатдиновой
Скриншот

Ранее Анна Ризатдинова позабавила Сеть тренировкой с подросшим сыном.

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Теги: Анна Ризатдинова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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