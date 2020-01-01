Украинская гимнастка рассказала, свободно ли ее сердце.

Анна Ризатдинова призналась, какие у нее отношения с Александром Прохоровым instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр и финалистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова решила ответить на вопросы своих подписчиков.

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Так, в Инстаграм в разделе Сторис спортсменка откровенно рассказала о личной жизни. На вопрос об отношениях с партнером по шоу, Анна ответила, что Александр Прохоров не до нее, ведь он слишком занят. К тому же, Ризатдинова добавила, что у них только танцевальные отношения.

Инстаграм Анны Ризатдиновой Скриншот

Инстаграм Анны Ризатдиновой Скриншот

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Также гимнастка показала, кем занято ее сердце. Звезда опубликовала снимок сына Романа от Александра Онищенко.

Инстаграм Анны Ризатдиновой Скриншот

Ранее Анна Ризатдинова позабавила Сеть тренировкой с подросшим сыном.

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