Супермодель опубликовала постельное фото.

Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которую часто называют Черной пантерой, поделилась с поклонниками очередной провокационной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 49-летняя знаменитость опубликовала постельное селфи, которое сделала перед сном. На снимке Наоми позирует с обнаженной грудью.

Наоми Кэмпбелл взбудоражила Сеть голым селфи Скриншот

Ранее Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной для известного бренда.

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