Телеведущий запостил необычное фото, на котором кажется очень низким на фоне своих спутниц .

Высокие девушки - моя карма: Горбунов удивил Сеть снимком с танцовщицами instagram.com/gorbunovyuriy

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Популярный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов насмешил Сеть новым фото. В Инстаграм он добавил снимок, на котором позирует вместе с девушками в облегающих танцевальных нарядах с перьями на головах. Судя по всему, чтобы создать кадр, Горбунов воспользовался фотошопом, поскольку все девушки выглядят гораздо выше и крупнее Юрия.

Высокие девушки-моя карма !! 😇 ,- подписал снимок Горбунов, намекая на высокий рост своей супруги телеведущей Кати Осадчей.

Высокие девушки - моя карма: Горбунов удивил Сеть снимком с танцовщицами instagram.com/gorbunovyuriy

Подписчики отметили в комментариях, что им очень понравилась шутка Юрия и они пошутили в ответ:

Ого! Высокие дамы 😂

Юрий, Вы супер !!! При Вас Катя всегда выглядит счастливой !❤️

Такое впечатление, что девушки с другой планеты или Юра,там оказался)))

Юрчик прибалдел. ...

Это просто шедевр! Я вас обожаю! - написали в Сети.

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