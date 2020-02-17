Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Высокие девушки - моя карма: Горбунов удивил Сеть снимком с танцовщицами

Комментариев: 1
Телеведущий запостил необычное фото, на котором кажется очень низким на фоне своих спутниц .

Высокие девушки - моя карма: Горбунов удивил Сеть снимком с танцовщицами
Высокие девушки - моя карма: Горбунов удивил Сеть снимком с танцовщицами
instagram.com/gorbunovyuriy

Читай также: “Голос країни-10“: Смотреть четвертый выпуск онлайн

Популярный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов насмешил Сеть новым фото. В Инстаграм он добавил снимок, на котором позирует вместе с девушками в облегающих танцевальных нарядах с перьями на головах. Судя по всему, чтобы создать кадр, Горбунов воспользовался фотошопом, поскольку все девушки выглядят гораздо выше и крупнее Юрия.

Высокие девушки-моя карма !! 😇 ,- подписал снимок Горбунов, намекая на высокий рост своей супруги телеведущей Кати Осадчей.

Высокие девушки - моя карма: Горбунов удивил Сеть снимком с танцовщицами
Высокие девушки - моя карма: Горбунов удивил Сеть снимком с танцовщицами
instagram.com/gorbunovyuriy

Подписчики отметили в комментариях, что им очень понравилась шутка Юрия и они пошутили в ответ:

  • Ого! Высокие дамы 😂
  • Юрий, Вы супер !!! При Вас Катя всегда выглядит счастливой !❤️
  • Такое впечатление, что девушки с другой планеты или Юра,там оказался)))
  • Юрчик прибалдел. ...
  • Это просто шедевр! Я вас обожаю!  - написали в Сети.

Ранее мы писали, что телезрители раскритиковали Потапа и Настю на “Голосе“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юрий Горбунов, танцовщицы, забавное фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
русский  (аноним)  17.02.2020, 19:14
Оценка:  0
русский
Так удобно лизать сраные пёзды! Но Юрка знатный укропский пидрилла и полижет, разве что, нашему любимому Филиппу Киркорову! Гы-гы-гы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь