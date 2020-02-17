Ведущая рубрики "Эксклюзив" в программе "Ранок з Україною" призналась, что жених-француз вначале очень ее раздражал .

Виктория Маремуха рассказала, как познакомилась с женихом-французом и почему прогнала его из общей квартиры Пресс-служба

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Ведущая рубрики “Эксклюзив“ в программе “Ранок з Україною“ Виктория Маремуха недавно стала невестой. В эксклюзивном интервью каналу «Украина» девушка призналась, почему долгое время не принимала ухаживания мужчины и какой непростой путь прошла влюбленная пара.

Четыре года назад звезда программы “Ранок з Україною“ переживала любовное расставание. Девушку со всех сторон подбадривали друзья. Виктория говорит: после разрыва отношений ей вообще ничего не хотелось, а на мужчин она и смотреть не могла. Развлечь подругу все же взялся лучший друг Рома. Он активно «сватал» Вику за товарищей. А на одной из вечеринок познакомил с иностранцем – французом Луи. Девушка вспоминает – ухаживания незнакомца очень ее раздражали:

Я вообще на него не обращала внимания. И всякий раз, когда он ко мне подходил типа "О, привет! Та-та-та...“, он меня раздражал. И я делала постоянно такое выражение лица, мол "Рома Рома, забери его! Он меня так раздражает!" – поделилась первым впечатлением о будущем женихе Виктория Маремуха.

Полтора месяца общения ситуации не изменили. Поэтому Луи пошел ва-банк – пригласил неподкупную Вику на романтическое свидание.

Мы уже выходили из бара, по лестнице поднимались, он меня остановил и поцеловал! Вы не поверите, но в тот момент я как услышала голос сверху или что это было – “это твой мужчина“, – призналась ведущая в интервью “Ранку з Україною“.

Виктория Маремуха рассказала, как познакомилась с женихом-французом и почему прогнала его из общей квартиры Пресс-служба

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Дальше было общение в социальных сетях, прогулки, подарки. Вика говорит, что самым сложным в отношениях оказалось преодолеть языковой барьер, а особенно – ссориться на английском. Поэтому, выясняя отношения, она переходила на русский язык с крепким словцом.

С улыбкой девушка вспоминает и знакомство Луи с ее родственниками. Пара приехала к родителям на Пасху, и влюбленные пошли в церковь.

Никто не смотрел на того батюшку. Никто не смотрел на те яйца. Всем было интересно – Вика привезла француза! – вспоминает реакцию людей девушка в эфире канала “Украина“. Виктория признается – были и перешептывания, и заинтересованные взгляды. Луи понравился родственникам и друзьям девушки, подкупил галантностью и простотой.

Но был в отношениях пары момент, который поставил под сомнение их будущее. Вика узнала о прошлом избранника.

У него в каждой стране было по девушке. К тому же, они друг о друге знали, и всех все устраивало, – ошеломила признанием девушка эксклюзивно в интервью каналу «Украина» и добавила, что больше всего боялась измены.

Однажды даже прогнала Луи из их совместной квартиры.

Но мужчина не сдался и долгое время убеждал любимую, что она – единственная в его жизни. А в конце прошлого года француз решился на предложение руки и сердца – и Вика ответила «Да».

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