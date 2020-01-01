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Королевский конфуз: Пользователей сайта монаршей семьи отсылали смотреть порно

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Вместо ссылки на страницу благотворительного фонда Елизаветы II была размещена ссылка на китайский порносайт.
Королевский конфуз: Пользователей сайта монаршей семьи отсылали смотреть порно
Королевский конфуз: Пользователей сайта монаршей семьи отсылали смотреть порно
Getty Images

В британской королевской семьи случился еще один неприятный инцидент. На официальном сайте семейства случайно перепутали ссылки. Об этом сообщает The Sun.

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Так, вместо страницы благотворительного фонда Dolen Cymru, покровителем которого является внук Елизаветы II принц Гарри, пользователей Сети отсылали на китайский порносайт.  При переходе по ссылке игнорировались интернет-фильтры для детей. Поэтому контент для взрослых могли увидеть несовершеннолетние.

Журналисты The Sun сообщили в Букингемский дворец и благотворительный фонд о конфузе,  после чего ошибку быстро исправили. Отмечается, что указанная ранее ссылка вела на старый домен, который, как оказалось, сменил владельца.

Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис и ее жених отказались от свадебных подарков.

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Теги: королевская семья
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Источник: Ivоna bigmir)net

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