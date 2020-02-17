Вот это красота!: Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов
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Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер поразила подписчиков необычным селфи. В Инстаграм девушка выставила фото, “смысл“ которого меняется в зависимости от ракурса. Так, вначале зритель обращает внимание на зеркало, через которое делает селфи Кайли - на тумбочке перед ним стоит большой букет желтых цветов.
Второй ракурс - это непосредственно изображение Кайли - если взглянуть на ее отражение, то видно, что желтыми цветами заставлена вся большая комната.
Привет, - кратко подписала фото Кайли.
За считанные часы снимок набрал более 11 млн. лайков.
К слову, на фото видно, что Кайли несколько осветлила волосы - уже на нескольких свежих снимках она появляется не с привычным цветом “воронова крыла“, а со светло-коричневым оттенком волос.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер шикарно отпраздновала День рождения дочери.
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