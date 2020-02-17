Вот это красота!: Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов

Кайли Дженнер сделала необычное селфи, на котором показала огромное количество цветов.

Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер поразила подписчиков необычным селфи. В Инстаграм девушка выставила фото, “смысл“ которого меняется в зависимости от ракурса. Так, вначале зритель обращает внимание на зеркало, через которое делает селфи Кайли - на тумбочке перед ним стоит большой букет желтых цветов.

Второй ракурс - это непосредственно изображение Кайли - если взглянуть на ее отражение, то видно, что желтыми цветами заставлена вся большая комната.

Привет, - кратко подписала фото Кайли.

Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов instagram.com/kyliejenner

За считанные часы снимок набрал более 11 млн. лайков.

К слову, на фото видно, что Кайли несколько осветлила волосы - уже на нескольких свежих снимках она появляется не с привычным цветом “воронова крыла“, а со светло-коричневым оттенком волос.

Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов instagram.com/kyliejenner

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер шикарно отпраздновала День рождения дочери.

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