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Вот это красота!: Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов

Комментариев: 0
Кайли Дженнер сделала необычное селфи, на котором показала огромное количество цветов.

Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов
Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов
instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер поразила подписчиков необычным селфи. В Инстаграм девушка выставила фото, “смысл“ которого меняется в зависимости от ракурса. Так, вначале зритель обращает внимание на зеркало, через которое делает селфи Кайли - на тумбочке перед ним стоит большой букет желтых цветов.

Второй ракурс - это непосредственно изображение Кайли - если взглянуть на ее отражение, то видно, что желтыми цветами заставлена вся большая комната.

Привет, - кратко подписала фото Кайли.

Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов
Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов
instagram.com/kyliejenner

За считанные часы снимок набрал более 11 млн. лайков.

К слову, на фото видно, что Кайли несколько осветлила волосы - уже на нескольких свежих снимках она появляется не с привычным цветом “воронова крыла“, а со светло-коричневым оттенком волос.

Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов
Самая молодая миллиардерша поразила полной комнатой цветов
instagram.com/kyliejenner

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер шикарно отпраздновала День рождения дочери. 

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Теги: Кайли Дженнер, цветы, богатая жизнь, семейство Кардашьян
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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Витя  (аноним)  17.02.2020, 16:51
Оценка:  0
Витя
У богатых свои причуды, лично я х*й его знает, зачем ей полная гостиная ПОДСОЛНУХОВ СУКА. И как она по ней передвигается?
гость  (аноним)  17.02.2020, 16:49
Оценка:  0
гость
пипец , да всем насрать ...
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