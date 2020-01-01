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Юная парочка: Ольга Сумская добавила архивный снимок с мужем

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Артистка поделилась фото, которому почти 30 лет.

Юная парочка: Ольга Сумская добавила архивный снимок с мужем
Юная парочка: Ольга Сумская добавила архивный снимок с мужем
instagram.com/olgasumska

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Актриса театра и кино Ольга Сумская очаровала Сеть архивными фото с мужем - актером, ведущим, продюсером Виталием Борисюком. По случаю праздника влюбленных звезда выставила в Инстаграм серию снимков, где они с Виталием позируют только вдвоем.

Среди прочих нашелся и архивный кадр, сделанный почти 30 лет назад. На нем еще совсем юная Сумская позирует в строгом белом платье, а Борисюк стоит с ней рядом в голубой рубашке и брюках с поясом. Пара выглядит так, как будто их сфотографировали неожиданно. В посте Ольга сообщила, что приблизительно в это время они с супругом и стали праздновать День Валентина.

С днем влюбленных! ❤️❤️Когда-то, в 1991 году, именно Виталий впервые в жизни поздравил меня с 14 февраля! Это был новый праздник для нас ... ❤️❤️Берегите любовь, она самая дорогая в мире! 🌹🌹🌹 - написала Ольга.

Юная парочка: Ольга Сумская добавила архивный снимок с мужем
Юная парочка: Ольга Сумская добавила архивный снимок с мужем
instagram.com/olgasumska

Юная парочка: Ольга Сумская добавила архивный снимок с мужем
Юная парочка: Ольга Сумская добавила архивный снимок с мужем
instagram.com/olgasumska

Ранее мы писали, что Ольга Сумская показала подросшую дочь - и она копия мужа.

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Теги: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, архивное фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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