"Любит мой борщик": Оксана Марченко показала фото с близким другом

Ведущая запостила совместные снимки с Филиппом Киркоровым.

Известная украинская ведущая, звезда программ “Україна має талант“, “Х-фактор“ и “Время строить“ Оксана Марченко поделилась с подписчиками совместными кадрами с близким другом, эпатажным российским исполнителем Филиппом Киркоровым.

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На своей странице в Инстаграм Марченко опубликовала несколько фото, где она и Киркоров держатся за руки. На снимках Оксана позировала в роскошном белом платье с оголенными плечами и цветочным принтом, а Филипп запечатлен в белом костюме в черную полоску. Кадры были сделаны во время показа Dolce&Gabbana Alta Moda 2019 в Италии.

В описании к фотографиях ведущая рассказала о новой видеоработе Киркорова “Романы“. Кроме того, Марченко отметила, что считает певца хорошим другом и призналась, что он обожает ее борщ.

“Друзья, мой близкий друг Филипп Киркоров @fkirkorov выпустил новую песню и клип «Романы» в коллаборации с нашими украинскими талантливыми ребятами @pivovarovmusic @tarasgolubkov и @denis_stulnikov. Я знаю Филлипа много лет. Это удивительно трогательный и глубокий человек, мой добрый друг, который любит мой борщик. Я даже не представляю, что ему стоит так “перевоплощаться“ и оставаться “в тренде“. Мы много раз обсуждали его “смелые“ эксперименты, эпатирование публики. И вот его новая работа, которая, без сомнения, вызовет шквал эмоций (причём диаметрально противоположных) Дорогой Филипп, несомненно, ты - отчаянный импрессионист“, - написала телезвезда.

Оксана Марченко и Филипп Киркоров Скриншот

Оксана Марченко и Филипп Киркоров Скриншот

Оксана Марченко и Филипп Киркоров Скриншот

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