Alyona Alyona показала, как развлекается на Бали

Украинская рэперша запостила фото в купальнике.

Популярная украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками новыми кадрами с отдыха на острове Бали.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько снимков, где она занимается йогой на природе. На фото звезда запечатлена в сдельном купальнике черного цвета.

“Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали“, - написала Alyona Alyona.

Alyona Alyona на Бали Скриншот

Alyona Alyona на Бали Скриншот

Alyona Alyona на Бали Скриншот

Alyona Alyona на Бали Скриншот

Alyona Alyona на Бали Скриншот

Ранее Alyona Alyona показала редкое фото с родителями.

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