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Alyona Alyona показала, как развлекается на Бали

Комментариев: 3
Украинская рэперша запостила фото в купальнике.
Alyona Alyona показала, как развлекается на Бали
Alyona Alyona показала, как развлекается на Бали
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками новыми кадрами с отдыха на острове Бали.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько снимков, где она занимается йогой на природе. На фото звезда запечатлена в сдельном купальнике черного цвета.

“Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали“, - написала  Alyona Alyona.

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Ранее Alyona Alyona показала редкое фото с родителями.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  17.02.2020, 15:20
Оценка:  0
гость
завидки берут сами ВЫ мрази и кучи вонючие.Хорошего человека должно быть МНОГО!!
гость  (аноним)  17.02.2020, 14:09
Оценка:  0
гость
свиномразь
pусский  (аноним)  17.02.2020, 14:08
Оценка:  0
pусский
Ну вот, теперь на Бали сказочно насрали! Местные аборигены в ахуе, они никогда не видели такой большой и вонючей кучи на пляже.
atos    17.02.2020, 14:07
Оценка:  0
atos
Бесстыжий треш, фу
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