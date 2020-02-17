Alyona Alyona показала, как развлекается на Бали
Украинская рэперша запостила фото в купальнике.
Популярная украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками новыми кадрами с отдыха на острове Бали.
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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько снимков, где она занимается йогой на природе. На фото звезда запечатлена в сдельном купальнике черного цвета.
“Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали“, - написала Alyona Alyona.
Ранее Alyona Alyona показала редкое фото с родителями.
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