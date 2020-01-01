Анна Ризатдинова показала фото для глянца и рассказала, чему учит спорт.

Финалистка "Танцев со звездами" засветила идеальный пресс на тренировке instagram.com/anna_rizatdinova/

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Украинская гимнастка, обладательница бронзовой медали на Олимпийских играх, финалистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова показала идеальное тело в спортивной одежде. В Инстаграм девушка добавила несколько снимков, сделанных для журнала “Печерская ассамблея“.

В кадре Анна появляется во время тренировки в лосинах и топах, демонстрируя рельефные мышцы рук, ног и пресса. В подписи к фото, гимнастка написала о тех качествах, которые помогает приобрести спорт.

Основные качества, которым учит спорт : 🏋🏼‍♀️ дисциплина 🤼‍♀️ трудолюбие 🤺 самоотдача ⛹🏻‍♀️ концентрация 🤾🏽сила духа 🤸🏽ответственность 🏊🏼‍♂️ упорство ⛷ настойчивость 🥋 целеустремленность 🥊 лидерство, - перечислила Анна.

Финалистка "Танцев со звездами" засветила идеальный пресс на тренировке instagram.com/anna_rizatdinova/

Финалистка "Танцев со звездами" засветила идеальный пресс на тренировке instagram.com/anna_rizatdinova/

Подписчики Ризатдиновой добавили к ее списку еще красоту тела и похвалили фигуру самой спортсменки.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова позировала в белье для мужского журнала.

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