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Экс-возлюбленная Иракли Макацарии показала нового бойфренда - фото

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Победительница "Холостяка-6" Алена Лесык впервые показала своего бойфренда.
Экс-возлюбленная Иракли Макацарии показала нового бойфренда - фото
Экс-возлюбленная Иракли Макацарии показала нового бойфренда - фото
instagram.com/alyona_lesik

Победительница шестого сезона реалити-шоу “Холостяк“, модель Алена Лесык впервые показала своего возлюбленного, с которым встречается уже полтора года.

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Так, на своей странице в Инстаграм бывшая девушка грузинского продюсера Иракли Макацарии опубликовала несколько фотографий, где она целуется с новым бойфрендом. Снимки девушка обнародовала в День святого Валентина. Судя по указанной геолокации, пара провела время в Амстердаме. Отметим, что имя своего бойфренда Алена пока что держит в тайне.

“В первый раз за 1,5 года выставляю с тобой фото в Инстаграм 🙌🏼.
Но в этот праздник, хочу тебе сказать, что я тебя люблю ❤️
Спасибо за то, что мы вместе!
Спасибо за то, что вытянул меня с 2х летнего кошмара в моей жизни!
Спасибо что любишь, ценишь, уважаешь меня и мои желания 💕
Ты мне родной и дорогой человек 😚“, - трогательно подписала Лесык.

Алена Лесык с бойфрендом
Алена Лесык с бойфрендом
Скриншот

Алена Лесык с бойфрендом
Алена Лесык с бойфрендом
Скриншот

Ранее стало известно, кто кто стал главным героем юбилейного 10 сезона реалити-шоу “Холостяк“.

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Теги: Иракли Макацария, Холостяк 6, Алена Лесык
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.02.2020, 13:40
Оценка:  0
гость
Хотите верьте хотите нет,но мы с Икой и Гочей ебaли ее. И кончали в рот. Не повезло типу этому
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