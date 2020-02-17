Экс-возлюбленная Иракли Макацарии показала нового бойфренда - фото

Победительница "Холостяка-6" Алена Лесык впервые показала своего бойфренда.

Победительница шестого сезона реалити-шоу “Холостяк“, модель Алена Лесык впервые показала своего возлюбленного, с которым встречается уже полтора года.

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Так, на своей странице в Инстаграм бывшая девушка грузинского продюсера Иракли Макацарии опубликовала несколько фотографий, где она целуется с новым бойфрендом. Снимки девушка обнародовала в День святого Валентина. Судя по указанной геолокации, пара провела время в Амстердаме. Отметим, что имя своего бойфренда Алена пока что держит в тайне.

“В первый раз за 1,5 года выставляю с тобой фото в Инстаграм 🙌🏼.

Но в этот праздник, хочу тебе сказать, что я тебя люблю ❤️

Спасибо за то, что мы вместе!

Спасибо за то, что вытянул меня с 2х летнего кошмара в моей жизни!

Спасибо что любишь, ценишь, уважаешь меня и мои желания 💕

Ты мне родной и дорогой человек 😚“, - трогательно подписала Лесык.

Алена Лесык с бойфрендом Скриншот

Алена Лесык с бойфрендом Скриншот

Ранее стало известно, кто кто стал главным героем юбилейного 10 сезона реалити-шоу “Холостяк“.

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