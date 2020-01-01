"Похожие на маму": Владимир Остапчук запостил снимок с детьми

Телеведущий, который разводится с женой Еленой Войченко, опубликовал фото с сыном и дочерью.

Скандальный украинский ведущий и актер Владимир Остапчук, который сейчас находится в процессе развода со своей супругой Еленой Войченко, поделился милым фото с детьми.

Читай также: Пользователи Сети рассекретили любовницу Остапчука - СМИ

На своей странице в Инстаграм шоумен опубликовал кадр, где он позирует в компании сына Эвана-Александра и дочери Эмилии. В описании к семейному снимку Владимир признался, что очень любит своих детей.

“Люблю вас до луны и обратно“, - написал на английском ведущий.

Владимир Остапчук с детьми Скриншот

Многие пользователи Сети раскритиковали новую публикацию скандального артиста. А некоторые встали на его защиту. Другие же отметили, что Эмилия и Эван-Александр очень похожи на маму.

Читай также: Кароль узнала об измене Балана и “закрутила“ с Остапчуком? - шоумен прокомментировал слухи

“Гарні дітки. Шкода їх . Батько йо...рь“, “Клас, поставив фотку а сам з коханкою полетів у Барселону....“, “А папа смотрит исключительно в камеру, работа.“, “Фотка супер! А в комментах такое днище! Надеюсь, вы это не читаете. Люди, вам любви и принятия!“, “И кому какое дело куда он улетел.сколько желчи- разве так можно? Кто вы, чтобы судить кого-то?подумайте об этом“, “Какая разница с кем у него отношение, он же не перестает быть папой, классное фото... настроение счастья у детей, и это главное!“, “Які малята смішні без молочних зубів“, “Детки похожи на маму.Очень красивые)“, “Хорошенькие. Детки очень похожие на маму!)“, “Дуже милі“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее жена Остапчука рассказала, на что потратила деньги, которые он ей оставил.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.