Редкое фото: Маша Ефросинина поздравила дочь Нану с 16-летием

Ведущая показала подросшую дочь-именинницу.

Украинская ведущая, актриса, блогер и дизайнер Маша Ефросинина поделилась в соцсети редким кадром дочери Наны. Поводом для обнародования снимка стал день рождения девочки. Так, 16 февраля Нане исполнилось 16 лет.

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По случаю праздника Ефросинина опубликовала фото подросшей дочери. На свежем кадре Нана позирует с распущенными волосами и в белой блузке с цветочным принтом. В руках она держит букет лаванды.

“Моя уникальная девочка! Какое счастье, что ты у меня есть! Я люблю в тебе всё-всё без остатка! С Днём Рождения #аНанасик #16 💜 #мояНана“, - трогательно подписала фото Маша Ефросинина.

Дочь Маши Ефросининой Скриншот

Ранее Маша Ефросинина показала страстный танец с мужем.

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