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Какая романтика: Ткач и Казанин из "Квартала" показали архивные фото со свадеб

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Актеры студии "Квартал 95" показали снимки своих свадеб и рассказали, как делали предложение .

Какая романтика: Ткач и Казанин из
Какая романтика: Ткач и Казанин из "Квартала" показали архивные фото со свадеб
instagram.com/kvartal95official

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Студия “Квартал 95“ поздравила подписчиков с Днем Валентина и поделилась историями любви своих артистов. На страничке “Квартала“ в Инстаграм разместили архивные свадебные фото Юрия Ткача и Степана Казанина. Также артисты признались, как делали супругам предложение.

Юрий Ткач, например, познакомился со своей будущей женой Викой задолго до того, как пара решила встречаться.

Первый раз свою будущую жену я увидел на юбилее своего папы. Потом мы не встречались четыре года, и вот спустя это время я снова встретил Вику уже на концерте коллектива моей мамы. Я сразу ее вспомнил и наша 4-летняя симпатия возникла с новой силой. Я понял, что ЭТО ТО ЖЕ чувства. Предложение я сделал уже через год. В наиболее “неожиданный момент - дома, когда Вика смотрела фильм, сидя на диване и попивая чай. И кстати, Вика сразу ответила “да“, - рассказал Ткач.

Юрий Ткач с супругой
Юрий Ткач с супругой
instagram.com/kvartal95official

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Также историей своего признание поделился коллега Ткача артист Степан Казанин. Он рассказал, что с женой Натальей сыграл свадьбу в 18 лет, и в этом деле им пытались помешать.

Предложение делал скромно: накопил на бутылку шампанского, пригласил себе в гости и сказал Наташе в глаза все, что я думаю. Гораздо интереснее было, когда мы сообщили нашим родителям о принятом решении. С родителями Наташи то все спокойно прошло, а мои пытались даже нас отговорить - все-таки 1-й курс, мне 18 лет, Наташе еще меньше. Но, слава богу, у них ничего не вышло, - рассказал Казанин.

Степан Казанин с женой
Степан Казанин с женой
instagram.com/kvartal95official

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой показал архивные фото со свадьбы.

 

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Теги: архивное фото, свадьбы звезд, квартал 95, Степан Казанин, Юрий Ткач
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Источник: IVONА bigmir)net

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