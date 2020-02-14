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Вот это подарочек: Астафьева показала обнаженное фото в постели

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Звезда поразмыслила о гармонии души и тела.

Вот это подарочек: Астафьева показала обнаженное фото в постели
Вот это подарочек: Астафьева показала обнаженное фото в постели
instagram.com/da_astafieva

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Певица, актриса, модель Даша Астафьева порадовала поклонников новым откровенным селфи. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует почти обнаженной - в одних трусиках-стрингах. Даша эротично сидит на постели, прикрывая грудь простыней. Этот снимок попал в подборку фото, сделанных во время отдыха Астафьевой в загородном спа-комплексе. Звезда отметила, что релакс пошел ей на пользу и она снова готова к активной работе.

Место для души и тела)
Для меня, всегда, важна атмосфера.. Ресурс, который я трачу на творчество и все связанные с этим труды, восполняется только в созвучных с моим душевным состоянием островках)
Так, пять дней в приятной компании, комфортной одежде, тишине и релаксе, я вернулась к себе любимой - спокойной, наполненной и готовой к трансляции! - написала Даша.

Вот это подарочек: Астафьева показала обнаженное фото в постели
Вот это подарочек: Астафьева показала обнаженное фото в постели
instagram.com/da_astafiev

Вот это подарочек: Астафьева показала обнаженное фото в постели
Вот это подарочек: Астафьева показала обнаженное фото в постели
instagram.com/da_astafiev

Ранее мы писали, что Даша Астафьева взбудоражила Сеть фото в белье.

 

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Теги: откровенное фото, Даша Астафьева
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Источник: IVONА bigmir)net

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