Супруги позировали для глянца, Тина появилась в кадре в мокром полупрозрачном купальнике.

Знойная Тина Кунаки засветила грудь в фотосессии с Касселем instagram.com/vincentcassel

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Звездная чета - Тина Кунаки и Венсан Кассель, которая частенько попадает в объективы папарацци, снялась в романтической фотосессии для глянца. В Инстаграм оба супруга добавили фото, сделанные для 7000 magazine.

Съемки проходили на бразильском пляже Копакабана. Венсан и Тина позируют по отдельности. Так, звезда французского кино появился в кадре, одетый в белую полотняную сорочку - он позирует, сидя в задумчивой позе. А его молодая супруга засветилась на фоне моря. Снимок получился довольно пикантным, поскольку Кунаки идет по пляжу в мокром белом купальнике, через который просвечиваются “прелести“ девушки. Прическа Тины слегка растрепана, а глаза опущены вниз.

Знойная Тина Кунаки засветила грудь в фотосессии с Касселем instagram.com/tinakunakey

Знойная Тина Кунаки засветила грудь в фотосессии с Касселем instagram.com/tinakunakey

Напомним, что в апреле 2019-го 22-летняя Тина кунаком и 52-летний Венсан Кассель стали родителями. Для Тины это первый ребенок, а в Касселя есть двое детей, родившихся в браке с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

Ранее мы писали, что Кассель и Кунаки показали пляжные фото.

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