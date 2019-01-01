В Студии Квартал 95 показали архивные снимки 13-летней давности - Кошевого на них не узнать.

"Сделал предложение быстро": Кошевой показал фото со своей свадьбы instagram.com/evgenii.koshevoi

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В Сеть попали свадебные фото комика, руководителя студии Квартал 95 Евгения Кошевого, сделанные 13 лет назад. На Инстаграм-страничке “Квартала“ появилась публикация ко Дню Валентина, в которой Кошевой рассказал, как сделал предложение супруге Ксении. К посту добавили два фото, сделанные в день росписи. Ксения позирует в бежевом платье с открытой спиной и шляпке с вуалью, а Евгений - в светло-молочном костюме.

По статистике в День всех влюбленных мужчины чаще всего решаются сделать предложение своим возлюбленным. По этому случаю актеры «Вечернего Квартала» поделились историями о том, как сами делали предложения своим половинкам. Евгений Кошевой: Я сделал предложение, когда мы ехали пьяные в такси на заднем сиденье и целовались (смеется). Я - довольно быстрый парень. Познакомились мы в конце октября, а уже через четыре месяца я произнес: “Давай поженимся“. А Ксюша взяла и сразу ответила: “А давай“. Но, по правде, все к этому уже шло, никаких сюрпризов ни для кого не было, - написали на страничке Квартала.

instagram.com/kvartal95official

instagram.com/kvartal95official

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой трогательно поздравил старшую дочь с Днем рождения.

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