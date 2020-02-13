Продюсер отметила, что ей нравится кардинальная перемена во внешности.

Вот это стиль: Алена Мозговая побрилась "наголо" - видео acebook.com/olenamozgova1

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Известная продюсер, исполнительница Алена Мозговая кардинально сменила имидж, побрившись почти налысо. Запись знаменитости с новой прической добавила в своем Телеграм-канале телеведущая Соломия Витвицкая. В кадре Елена демонстрирует короткую стрижку и говорит о “плюсах“ таких перемен.

Моя новая прическа, - говорит Мозговая. - Во-первых, это очень удобно, а во-вторых, мне нравится.

Напомним, что супруг Елены Мозговой исполнитель Дэвид Аксельрод будет участвовать во втором полуфинале нацотбора Евровидения-2020, который состоится 15 февраля.

Елена Мозговая показала новую прическу 0:00 / 00:14

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