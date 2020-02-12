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Моя малышка: Жанна Бадоева показала 15-летнюю дочь в ее День рождения

Комментариев: 1
Телеведущая разместила в Сети видео, на котором девочка подпевает известную песню.

Моя малышка: Жанна Бадоева показала 15-летнюю дочь в ее День рождения
Моя малышка: Жанна Бадоева показала 15-летнюю дочь в ее День рождения
instagram.com/zhanna_badoeva

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Популярная телеведущая  Жанна Бадоева, которая более всего известна украинскому зрителю по тревел-шоу “Орел и решка“, трогательно поздравила свою 15-летнюю дочь с Днем рождения. В Инстаграм Бадоева разместила видео,в котором показала, как Лолита сидит за столом в ресторане и подпевает песню Ray Charles − Hit the Road Jack. Девушка одета в элегантное черное платье с сеткой на плечах, а ее светлые волосы гладко причесаны и отброшены со лба.

Видео Жанна дополнила необычным поздравлением:

Когда она еще не родилась, я знала точно какая она будет! И так есть! С 15-летием, моя малышка, − написала Жанна.

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Подписчики Жанны отметили, что Лола очень напоминает отца, но в то же время похожа и на мать. В комментариях подчеркнули, что девушка очень харизматична.

Дочь Алана и Жанны Бадоевых - Лолита
Дочь Алана и Жанны Бадоевых - Лолита
instagram.com/lola_mikk

Напомним, что Лолиту Жанна родила от бывшего мужа известного режиссера, клипмейкера Алана Бадоева. Помимо Лолы у экс-супругов есть сын Борис. На данный момент телеведущая замужем за бизнесменом Василием Мельничиным.

Ранее мы писали, что Жанна Бадоева показала свое фото 20-летней давности.

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Теги: Жанна Бадоева, Алан Бадоев, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.02.2020, 15:56
Оценка:  0
pусский
У малышки большая и ебливая хохляцкая пиписька!
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