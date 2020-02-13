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Ну что за брови?: Солистка KAZKA возмутила Сеть

Комментариев: 2
Александра Зарицкая анонсировала свой концерт и нарвалась на критику в Сети за необычный макияж.

Ну что за брови?: Солистка KAZKA возмутила Сеть
Ну что за брови?: Солистка KAZKA возмутила Сеть
instagram.com/kazka.band

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поздравила поклонников с приближающимся Днем влюбленных и внезапно нарвалась на критику в Сети. Девушка разместила в Инстаграм пост о подарках 14 февраля, предложив дарить любимым билеты на концерт группы KAZKA.

К публикации Саша добавила селфи с очень ярким макияжем - с акцентом на глаза и брови, которые выглядят очень густыми. Также образ Зарицкой дополнили длинные ногти со светлым покрытием.

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Люблю делать близким сюрпризы, в праздники и просто так. Если вы все еще в поисках идеального подарка, знайте, на наши билеты во Дворец Спорта в 15.02 действует акция - 2 по цене 1 🙌🏻

Любите, делайте подарки и приходите на свидание с нами 4 марта. люблю ❤️, - написала Саша.

Ну что за брови?: Солистка KAZKA возмутила Сеть
Ну что за брови?: Солистка KAZKA возмутила Сеть
instagram.com/kazka.band

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Подписчики девушки подметили необычную форму ее бровей на фото - и высказали удивление в комментариях.

  • Извиняюсь а что с бровями?
  • Брежнев
  • Все бы ничего, но куда мир катится с такими бровями((((
  • Кращий подарунок щітка для брів😁
  • Що у неї з бровами😳????
  • На кінець у Вас гарна форма нігтів!😍😍😍 Красуня💗, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая поразила Сеть снимком в купальнике.

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Теги: брови, форма бровей, критика, Александра Зарицкая
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  13.02.2020, 16:01
Оценка:  0
pусский
Представляю заросли у неё на пизде, там же газонокосилка не поможет!
гость  (аноним)  13.02.2020, 15:36
Оценка:  0
гость
Такие брови под мышками растут)
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