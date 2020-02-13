"Как с другой эпохи": Ольга Фреймут очаровала нежным образом

Ведущая похвасталась стильным выходом.

Украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут поделилась с подписчиками новой публикацией в соцсети. Звезда показала нежный образ.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ольга опубликовала снимок, где она запечатлена в стильной розовой блузке с рукавами-бантами и черных брюках. Волосы Фреймут распущены, а на ее лице яркий макияж. В описании к фото ведущая процитировала слова одного из своих коллег.

“Вчора мені сказав колега, що я з іншої епохи. Минув день, а я досі в роздумах: це був комплімент, чи натяк на інше?“, - написала Ольга.

Ольга Фреймут instagram.com/freimutolia

Подписчики Фреймут принялись делиться своими впечатлениями от свежей публикации звезды.

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“Мне иногда подобное говорят, для меня это однозначно комплимент. Вы как средневековая принцесса!“, “Комплимент однозначно))) Вы одна такая ,самая лучшая , подобной нету , нету ксероксов ваших“, “Це був комплімент, однозначно!!!В час “штучного інтелекту“, переробленої зовнішності і уявної особистості ви виглядаєте аж занадто справжньою, щирою і природньою!!!!“, “Комплимент) В моем понимании вы века с 19, вернее все ваши хорошие манеры о которых сейчас мало кто помнит...“, “Из эпохи достойных интеллигентных женщин и мужчин. Так что комплимент“, “Епоха не знаю, а от планета точно інша. Комплімент)“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери Евдокии.

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