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"Как с другой эпохи": Ольга Фреймут очаровала нежным образом

Комментариев: 3
Ведущая похвасталась стильным выходом.
"Как с другой эпохи": Ольга Фреймут очаровала нежным образом
"Как с другой эпохи": Ольга Фреймут очаровала нежным образом
instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут поделилась с подписчиками новой публикацией в соцсети. Звезда показала нежный образ.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ольга опубликовала снимок, где она запечатлена в стильной розовой блузке с рукавами-бантами и черных брюках. Волосы Фреймут распущены, а на ее лице яркий макияж.  В описании к фото ведущая процитировала слова одного из своих коллег. 

“Вчора мені сказав колега, що я з іншої епохи. Минув день, а я досі в роздумах: це був комплімент, чи натяк на інше?“, - написала Ольга.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia

Подписчики Фреймут принялись делиться своими впечатлениями от свежей публикации звезды. 

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“Мне иногда подобное говорят, для меня это однозначно комплимент. Вы как средневековая  принцесса!“, “Комплимент однозначно))) Вы одна такая ,самая лучшая , подобной нету , нету ксероксов ваших“, “Це був комплімент, однозначно!!!В час “штучного інтелекту“, переробленої зовнішності і уявної особистості ви виглядаєте аж занадто справжньою, щирою і природньою!!!!“, “Комплимент) В моем понимании вы века с 19, вернее все ваши хорошие манеры о которых сейчас мало кто помнит...“, “Из эпохи достойных интеллигентных женщин и мужчин. Так что комплимент“, “Епоха не знаю, а от планета точно інша. Комплімент)“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери Евдокии.

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  13.02.2020, 16:07
Оценка:  0
pусский
Конычка, соси через украино-польскую границу!
гость  (аноним)  13.02.2020, 13:37
Оценка:  0
гость
Рагулиха тупорылая!
гость  (аноним)  13.02.2020, 12:43
Оценка:  0
гость
Кого эта истеричная миньетчица может очаровать???
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