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Знаковая песня: Каменских и Потап поблагодарили зрителей за награду

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Артисты получили премию Yuna за песню "У нас на районе".

Знаковая песня: Каменских и Потап поблагодарили зрителей за награду
Знаковая песня: Каменских и Потап поблагодарили зрителей за награду
instagram.com/realpotap

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Счастливая семья украинского шоу-биза продюсер, рэпер Потап и певица NK поблагодарили поклонников за награду песни, которую исполняли, когда были дуэтом “Потап и Настя“. В Инстаграм супруги записали видео-обращение, показав статуэтку Yuna, которой их наградили за композицию “У нас на районе“. Музыканты отметили, что песню наградили в номинации “20 хитов за 20 лет“.

Мы хотим поблагодарить всех поклонников, - сказали Потап с Настей. - Это знаковая для нас песня. По сути, это гимн всех районов Украины.

Фолловеры звездной пары оставили множество комментариев к видео, отметив, что песня “У нас на районе“, правда, достойна награды. Также поклонники написали, что надеялись услышать этот трек.

Ранее мы писали, что Потап и Настя насмешили поклонников новым видео.

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Теги: Потап, Настя Каменских, награда
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Источник: IVONА bigmir)net

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