Рэпер показал, как они с Андреем проводят время, а подписчиков насмешил мопс.

На одной волне: Потап позабавил Сеть снимком с подросшим сыном instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко показал, как проводит время с сыном от брака с продюсером Ириной Горовой - 11-летним Андреем. В Инстаграм Потап выставил два снимка с парнем. В кадре видно, что отец и сын отлично проводят время и, как заметили фолловеры, находятся “на одной волне“. На втором фото Потап с Андреем застыли в забавной позе посреди холла квартиры Ирины Горовой, а на заднем плане виден мопс Жорик, который сразу привлек внимание подписчиков.

На одной волне: Потап позабавил Сеть снимком с подросшим сыном instagram.com/realpotap

На одной волне: Потап позабавил Сеть снимком с подросшим сыном instagram.com/realpotap

Пользователи Сети прокомментировали фото, в который раз отметив, что Андрей очень похож на маму. также в комментариях пошутили, что звездой второго снимка является “Жорик“, неудачно повернувшийся “спиной“ к камере.

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