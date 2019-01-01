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На одной волне: Потап позабавил Сеть снимком с подросшим сыном

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Рэпер показал, как они с Андреем проводят время, а подписчиков насмешил мопс.

На одной волне: Потап позабавил Сеть снимком с подросшим сыном
На одной волне: Потап позабавил Сеть снимком с подросшим сыном
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко показал, как проводит время с сыном от брака с продюсером Ириной Горовой - 11-летним Андреем. В Инстаграм Потап выставил два снимка с парнем. В кадре видно, что отец и сын отлично проводят время и, как заметили фолловеры, находятся “на одной волне“. На втором фото Потап с Андреем застыли в забавной позе посреди холла квартиры Ирины Горовой, а на заднем плане виден мопс Жорик,  который сразу привлек внимание подписчиков.

На одной волне: Потап позабавил Сеть снимком с подросшим сыном
На одной волне: Потап позабавил Сеть снимком с подросшим сыном
instagram.com/realpotap

На одной волне: Потап позабавил Сеть снимком с подросшим сыном
На одной волне: Потап позабавил Сеть снимком с подросшим сыном
instagram.com/realpotap

Пользователи Сети прокомментировали фото, в который раз отметив, что Андрей очень похож на маму. также в комментариях пошутили, что звездой второго снимка является “Жорик“, неудачно повернувшийся “спиной“ к камере.

Ранее мы писали, что Потап рассмешил Сеть видео с Каменских.

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Теги: Потап, дети звезд, Ирина Горовая
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Источник: IVONА bigmir)net

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