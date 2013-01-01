Звезда добавила новое фото с приподнятыми волосами и покорила Сеть.

На стиле: 53-летняя Холли Берри похвасталась стрижкой с рисунками на затылке instagram.com/halleberry

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Американская суперзвезда 53-летняя Холли Берри поражает поклонников не только своим талантом и яркой внешностью, но и невероятно моложавым внешним видом. Так, темнокожая красотка, разменявшая шестой десяток, выглядит максимум на 25. Рецептом своей молодости Холли всегда называет постоянные занятия спортом, йогой и правильное питание. И результат, что называется, на лицо - Берри может себе позволить хвастаться в Сети снимками в коротеньких шортиках и практически оголять грудь.

На стиле: 53-летняя Холли Берри похвасталась стрижкой с рисунками на затылке instagram.com/halleberry

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Кроме того, Холли запросто выбирает “молодежные“ прически, которые ей очень идут. Так, в новой публикации в Инстаграм красавица показала оригинальную стрижку с рисунком на затылке в виде лепестков лотоса.

На стиле: 53-летняя Холли Берри похвасталась стрижкой с рисунками на затылке instagram.com/halleberry

Поклонники Холли забросали звезду комплиментами и подчеркнули, что она просто “огонь“.

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