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"Ух какой взгляд": Тина Кароль поразила новой фотосессией

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Украинская певица показала, как наносит макияж.
"Ух какой взгляд": Тина Кароль поразила новой фотосессией
"Ух какой взгляд": Тина Кароль поразила новой фотосессией
instagram.com/tina_karol

Новая судья Нацотбора на “Евровидение 2020“ и тренер проекта “Голос країни“ Тина Кароль в очередной раз поразила фанов новой фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала коллаж из двух снимков. На свежих кадрах Тина сидит возле зеркала в синем наряде с оголенными плечами и наносит на лицо макияж.

Скриншот

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Поклонники Кароль отметили, что на новых фото она выглядит невероятно красивой. “Ух какой взгляд“, “Наша сильная женщина как всегда прекрасная и сногшибатильная“, “Вау, отпадная“, “Ніжна львиця“, “Невероятная. Мудрая и самая красивая“, “Тина вы Необыкновенно Красива на каждой фотографии“, “боже, как красиво“, “Взгляд истиной львицы“, - пишут пользователи Сети.

Ранее соблазнительная Тина Кароль обнажилась ради эффектного фото.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivоna bigmir)net

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